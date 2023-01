Melanie Chisholm rechazó volver a las Spice Girls por su hija Scarlet

Aunque la cantante Melanie C se siente muy orgullosa de su pasado como Spice Girl, ha preferido no participar en la reunión que preparan Emma Bunton, Melanie Brown y Geri Horner para celebrar el 20 aniversario de la banda al no sentirse completamente identificada con los planes para su regreso triunfal y preferir por tanto seguir centrada completamente en su papel de madre de Scarlet, fruto de su fallida relación con Thomas Starr.

"Tuve que pensar en mí y en lo más importante para mí, que es ser madre de una niña. Tenía que estar ahí para ella. Fue una decisión difícil, no solo por decepcionar a las chicas, sino también a los fans que llevaban esperando desde hacía mucho tiempo un reencuentro. Pero somos cuatro personas, hemos llevado vidas y carreras separadas, y queremos cosas diferentes. Siempre dijimos que teníamos que estar a gusto [con lo que hiciéramos], pero había mucha gente involucrada en el proyecto y yo no estaba cómoda con la dirección que estaba tomando", asegura la cantante al periódico The Sun.

Publicidad

Pese a que esa sea la versión oficial de por qué ha dado la espalda a la banda, Melanie tampoco oculta el hecho de que su relación con Mel B dista bastante de ser idílica, por mucho que el paso del tiempo haya conseguido rebajar las tensiones entre ambas.

"Mi relación con Mel B era complicada, y es cierto que ella me dejó de seguir en Twitter. Conozco a Mel y sé que es una persona muy impulsiva. No he hecho nada para que pudiera enfadarse conmigo, por lo que no sé por qué lo hizo. Pero ya hemos pasado página y estamos bien, somos amigas. Y se disculpó conmigo por todo lo que pasó hace 20 años. A veces no estoy muy contenta con la forma en que algunas de ellas se comportaron, pero si alguna vez me necesitan, estoy aquí para ellas y ellas para mí", añade.

Por su parte, Mel B también hablaba recientemente de sus problemas con la otra Mel de las Spice Girls, reconociendo que apenas mantiene el contacto con su excompañera.

"Gracias a Dios que Geri se ha quedado embarazada porque nos ha ayudado a darnos cuenta: 'Dios, esto es lo único realmente importante'. Afrontémoslo, todas estamos en los 40, somos madres, tenemos compañeros sentimentales, tenemos una carrera. Y claro que ha sido raro, pero toda relación tiene sus más y sus menos. No hablo con Melanie desde hace tiempo. No significa que no le hable, pero simplemente que no lo hemos hecho", confesaba Mel B al periódico Daily Star.