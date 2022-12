Nos ha costado reconocer a la ex Spice Girl con tanta ropa, pero Mel C es consciente de que el invierno ha llegado y no es época de ir enseñándolo todo si no queremos cogernos un buen resfriado. La cantante estaba fabulosa con un jersey de cuello vuelto en color marino que combinó siguiendo la tendencia de esta temporada con una capa en color negro.