Mel B entra en pánico cada vez que su hija coge el coche

La hija de 16 años de la ex Spice Girl Mel B, Phoenix, pone de los nervios a su madre cada vez que coge el coche tras aprobar el examen del carné de conducir en California.

La cantante, que vive en Los Ángeles junto a su marido Stephen Belafonte y sus tres hijas, se describe como "la peor copiloto" ya que no se termina de adaptar a ir sentada al lado de su hija mientras esta conduce.

"Soy la peor copiloto, o como quieras llamarlo. Mis niveles de ansiedad se ponen por las nubes. Ella tiene 16 años así que yo me pongo en plan: '¡Cuidado con esa p**a acera! ¡Déjame salir del p**o coche!' Me pongo muy nerviosa", contó la cantante a Jimmy Fallon durante su aparición en 'The Tonight Show'.

Sin embargo, Mel sabe que debe relajarse cuando su hija está al volante para darle así la confianza que necesita para perfeccionar su conducción.

"Empiezo a temblar. Tiene 16 años y no sabe conducir, pero todos hemos pasado por eso".