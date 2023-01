Meghan Trainor ha aprendido a aceptar su cuerpo gracias a su novio

Aunque se hizo famosa en 2014 por criticar los cánones irreales de belleza de la sociedad actual en su sencillo 'All About That Bass', por aquel entonces la cantante Meghan Trainor aún no había aprendido a aceptarse físicamente. No fue hasta que comenzó su relación con su actual novio, el actor Daryl Sabara, cuando consiguió superar sus problemas de autoestima y comenzó a sentirse a gusto en su propia piel.

"Nunca antes me había sentido sexy cuando estaba con chicos. Nadie me había expresado en voz alta en la cama lo mucho que les gustaba mi cuerpo hasta que conocí a Daryl. Está obsesionado con él, con cada centímetro. Y eso me ha hecho ganar en confianza, mucho más de lo que consiguió '[All About That] Bass'. Es el mejor, estamos en las nubes", reveló la artista estadounidense a la revista Cosmopolitan.

El bonito idilio de la intérprete empezó el verano del año pasado con una doble cita que incluyó bolera y karaoke. La chispa del amor saltó en seguida, aunque fue él quien se atrevió a dar el primer paso con un apasionado beso que dejó a Meghan sin palabras, según asegura ella misma. A partir de ese día, la joven pareja se ha vuelto inseparable, como lo demuestran las románticas imágenes que ambos comparten a menudo en sus redes sociales.

A pesar de llevar solo nueve meses juntos, Meghan está convencida de que Daryl es el hombre de su vida. De hecho, la ganadora de un premio Grammy podría haber empezado incluso a plantearse pasar por el altar en un futuro no muy lejano, según se desprende del título de una de las últimas composiciones que le ha dedicado a su novio, 'Marry Me' -o 'Cásate conmigo' en español.

