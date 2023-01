Meghan Markle apuesta por la moda vegana dentro y fuera del set

Los seguidores de la serie 'Suits' están más que acostumbrados a ver la actriz Meghan Markle de punta en blanco, enfundada en sus habituales faldas y camisas mientras resuelve casos en la pequeña pantalla. Tras seis temporadas, la novia del príncipe Enrique de Inglaterra ha conseguido ir imponiendo poco a poco su propio estilo al de su personaje, la abogada Rachel Zane, apostando siempre que puede por una moda sostenible y vegana.

"Mi armario en 'Suits' no es como el de la mítica película 'Armas de mujer': a día de hoy la vestimenta para ir a trabajar ya no es tan estricta. La clave está en darle tu propio estilo y punto de vista. Personalmente, me encanta llevar pantalones de cuero vegano y una americana que se ajuste bien a mi cuerpo, con una camisa con el cuello sin abrochar", ha confesado en su última entrevista para Good Housekeeping.

La actriz, que podría convertirse en el próximo miembro de la familia real británica, es una auténtica caja de sorpresas, ya que además de trabajar estrechamente con Naciones Unidas por los derechos de la mujer, ha desvelado que una de sus grandes aficiones es la caligrafía, una afición que además le ayudaba a ganar un dinero extra durante sus inicios en el mundo de la actuación.

"Solía ser calígrafa para bodas y eventos, ese era mi otro empleo mientras iba de audición en audición. Creo que las notas a mano son un arte perdido. Cuando conseguí mi primer episodio piloto, mi padre me escribió una carta que todavía guardo. La idea de que alguien se tome el tiempo para escribirte con un bolígrafo en una hoja de papel me parece muy especial", ha continuado en la misma conversación.

Otro de los talentos ocultos de la intérprete es su pasión por la cocina, con la que siempre logra sorprender a sus amigos en las veladas más especiales.

"No hay nada más delicioso que un pollo perfectamente asado. Es revolucionario. Lo suelo llevar a muchas cenas y acabo haciendo muchos amigos", ha bromeado.