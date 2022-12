Matthew Perry casi se ahoga en la orilla del mar

El actor de 'Friends' Matthew Perry se encontraba disfrutando de un paseo por la playa cuando una ola le hizo perder el equilibrio.

"Un día estaba caminando por la playa y vi que estaban haciendo una gran fiesta en la típica casa a orillas del mar con un patio enorme. Entonces, cuando pasaba por debajo de donde se estaba haciendo la fiesta de repente llegó una ola, me arrastró hasta la orilla, me hizo caerme al agua justo debajo de la casa y tuve que recomponerme en unos 15 segundos, para ponerme de nuevo en pie, aunque llegó la ola número dos. Y para entonces aún no me había dado tiempo a ponerme de pie por lo que la ola me golpeó de nuevo y esta vez todos los de la fiesta se habían quedado parados, mirándome. Decidí que para la ola número tres -y esto ya lo había visto hacer en algunas películas- me hundiría bajo la ola, pero cuando lo hice, me hundí a destiempo y perdí mis pantalones. Me quedé desnudo", explicó el actor durante su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Aquel embarazoso momento ocurrió durante la época en la que era popularmente conocido por su papel de Chandler Bing en la serie 'Friends', y desde entonces no se siente para nada un "tipo de playa".

"Esto ocurrió cuando estábamos en medio de 'Friends', '¿Por qué está Chandler desnudo delante de nuestra casa?' No hubo ningún momento en el que me divirtiera aquello... Soy un viajero normal, ni siquiera viajo muy a menudo. No soy un tipo de playa. He tenido alguna que otra mala experiencia", añadió.