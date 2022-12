Matthew McConaughey, nueva estrella del Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Matthew McConaughey ha vivido "un momento maravilloso" este lunes al inaugurar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles (California), en presencia de su mujer, Camila Alves, y sus hijos, Levi (6) y Vida (4).

"Es un día muy especial para mí. Este es un momento maravilloso en mi carrera y en mi vida. Solo había visto dos o tres películas antes de los 18 años, y después conseguí mi primer papel en Austin (Texas) en una película llamada 'Dazed & Confused'. No podía imaginarme que acabaría convirtiéndose en mi carrera y en algo que he aprendido a amar, y que cada día lo hago un poco más", aseguró el oscarizado intérprete ante la multitud que se agolpó para verle destapar su estrella, entre los que se encontraban el cineasta Christopher Nolan -director de su última película, 'Interestellar'- y sus compañeras de reparto Anne Hathaway y Jessica Chastain.

A sus 45 años, Matthew se siente inmensamente orgulloso de su trayectoria cinematográfica y, sobre todo, muy afortunado por poder convertir en su medio de vida una profesión que sigue valorando como el primer día.

"Soy de Texas. Tenemos una casa allí, pero debido a este negocio y a esta industria, siento que es un privilegio poder despertarme los lunes. Tengo una profesión que hace que espere con ilusión la llegada del lunes por la mañana para ir a trabajar. Estoy orgulloso de poder decir eso. Esta industria me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de vivir sueños que ni siquiera sabía que tenía, sueños que sigo encontrando a lo largo del camino; y en qué otro negocio podría hacerlos realidad que no sea en este", añadió.

Durante la ceremonia de inauguración se pudo ver al actor hablando en voz baja con su hijo mayor, explicándole que este último tributo a su trabajo era uno "permanente" que podrían visitar siempre que quisieran.

"Le estaba diciendo que siempre va a estar ahí. Le he explicado: 'Puedes volver, con o sin mí, y seguirá estando aquí. Si tienes hijos el día de mañana, todavía estará aquí. Y tus hijos podrán venir y ver [la estrella]'. Es el premio más público y permanente que he recibido nunca. Es decir, solo hay que ver que está justo ahí", explicó Matthew a E! News.

Por: Bang Showbiz