Matthew Broderick quiere consejos de actuación de Sarah Jessica Parker

El actor Matthew Broderick participará en la obra 'Sylvia', en Broadway, la misma obra que su mujer Sarah Jessica Parker interpretó 20 años atrás, lo que aprovechará él para pedir cuantos consejos sean necesarios.

"Ella lo hizo genial. Espero que lo hagamos tan bien como ellos. La vi actuando [a Sarah] muchas veces. Espero que me dé consejos", dijo el actor a Page Six, del New York Post.

Matthew, de 53 años, reveló recientemente que su largo matrimonio con Sarah Jessica se debía a que hablaban mucho.

"Somos amigos antes que nada y hablamos mucho. Supongo que el truco es hablar mucho, aunque sé que eso es un cliché. Que haya demasiado silencio no es buena idea", afirmó en 'The Meredith Vieira Show'.

Pero a pesar de su estrecha unión la pareja no pudo celebrar junta el Día de San Valentín este año porque Matthew estaba trabajando. Lo contaba Sarah a E! News.

"Voy a pasarlo con mis hijos porque mi marido está trabajando, así que estaré con mis hijos, lo que me parece algo bonito. Bueno, también estaré con la nanny. Le gasto bromas diciendo: 'Vamos a pasar el día de San Valentín juntas Anna'. Y ella me dice: 'Sí, genial'".

Por: Bang Showbiz