Matt LeBlanc se dio a las compras extravagantes tras hacerse famoso

El actor Matt LeBlanc reconoce que la pasión por comprar artículos extravagantes de su personaje en la serie 'Episodes' está basada en la fiebre consumista que se apoderó de él en las primeras etapas de su carrera.

"Me he comprado algunas cosas ridículas en el pasado. Una vez me compré un sofá de terciopelo violeta, pero me gustaba de verdad. También me hice con un Ferrari, lo cual fue muy divertido, pero completamente ridículo. Compré una excavadora, eso fue muy práctico. Necesitaba una excavadora, pero a lo mejor no necesitaba una tan grande...", reveló el intérprete a la revista Grazia.

Aunque en un principio Matt no estaba seguro de lo buena idea que resultaría parodiarse a sí mismo en la pequeña pantalla, ahora está encantado de poder hacerlo.

"Solo tenía reservas acerca de interpretarme a mí mismo, pero me explicaron que se trataba de una versión ficticia de mí. Así que dije: '¡Adelante!'. Ahora soy yo el que da las ideas basándome en cosas que han pasado de verdad, pero siempre me dicen: 'No, no vamos a hacerte hacer eso. No se lo cuentes a nadie y ve a la iglesia'", bromeó.

Además, esta nueva experiencia profesional también ha dado a Matt la oportunidad de burlarse de algunos de sus compañeros de profesión sin que estos se den cuenta.

"Todos los personajes de Hollywood que salen en la serie están basados en la experiencia de los creadores, David Crane y Jeffrey Klarik. Es muy gracioso escuchar a la gente decir: '¡Sé en quién está basado ese!'. Cuando en realidad se supone que son ellos", concluyó.