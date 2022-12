Matt Damon no teme al fracaso tras ver resurgir a Ben Affleck

El actor estadounidense Matt Damon (44) no teme que su carrera pueda fracasar porque ha visto cómo su amigo Ben Affleck (43) ha llegado a ser Batman tras reponerse de varios desastres, como lo fue la película que protagonizó junto a Jennifer Lopez, 'Gigli'.

"Ben tuvo ese momento en el que estuvo en el punto de mira de los tabloides y no le daban trabajo. Y me dijo en ese entonces: 'Puedo vender revistas pero no entradas de cine, es lo peor que me puede pasar'. Desde ahí , escribió y dirigió para salir de aquello y situarse en un lugar en el que ninguno de nosotros habíamos estado: ganar el Premio de la Academia a Mejor Película. Así que eso es una buena alternativa que mitiga parte de la inseguridad el actor", asegura Matt en el periódico New York Daily News.

Desde la tierna infancia Matt y Ben han sido amigos y, como no podía ser de otro modo, alcanzaron también a la vez el estrellato en 1997, escribiendo el guion y apareciendo en 'El indomable Will Hunting'. En 2003 sus caminos volvieron a coincidir, aunque no al tiempo, a Matt le ofrecieron el papel protagonista en 'Daredevil' pero lo rechazó, fue entonces Ben el que recogió el testigo y acabó interpretándolo.

"Para nosotros todo era 'Daredevil'. Ese era el cómic que leíamos cuando éramos niños. Pero cuando me lo ofrecieron, en 2003, me asusté porque no sabía qué hacer. No había visto el trabajo del director y no sabía qué hacer. Así que dije: 'No'. Y Ben dijo: 'Tengo que hacerlo'. Y la película acabó funcionando muy bien, aunque no creo que Ben esté muy orgulloso de ella", explica.

