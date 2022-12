Matrimonio a escondidas: ¿Mila Kunis y Ashton Kutcher se casaron?

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher, que tienen en común una hija de ocho meses, Wyatt, se habrían decidido a pasar finalmente por el altar este sábado, según informa la revista People. Sin embargo, los representantes de las dos estrellas no han confirmado aún esta información.

La noticia de la supuesta repentina boda entre Mila y Ashton resulta aún más sorprendente considerando que se creía que la pareja había contraído matrimonio discretamente hace ya un tiempo. Los rumores sobre su enlace comenzaron cuando el intérprete publicó una felicitación de Año Nuevo en su página de Facebook firmada por 'Los Kutchers', lo que hizo saltar las alarmas en torno a una boda secreta.

Publicidad

Dos meses más tarde, la propia Mila pareció confirmar la noticia a su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden' cuando el presentador bromeó sobre el secretismo en torno a su vida privada diciéndole: "O te has casado o no", a lo que ella respondió con un misterioso: "Quizás".

A pesar de las respuestas evasivas de la actriz, James Corden continuó insistiendo y le exigió que le enseñara la mano, donde Mila lucía un anillo similar a una alianza matrimonial.

"¡Mirad! Están casados", anunció el presentador a la audiencia tras su descubrimiento.

Aunque Mila, que comenzó su relación con Ashton en 2012, no pudo evitar sonrojarse durante el interrogatorio, después le aseguró a Corden que no se había enfadado con él debido a su insistencia.

Publicidad

Por Bang ShowBiz