Mary-Kate Olsen quiere ser madre

La joven diseñadora ha generado un gran revuelo mediático desde que se dejara ver en una joyería con la mirada puesta en la colección de anillos de compromiso, y aunque todavía no ha confirmado que vaya a animarse pronto a pasar por el altar con su pareja, Olivier Sarkzoy, la artista parece tener muy claro ya que está dispuesta a estrenarse como madre a la edad de 27 años.

"Mary-Kate siempre ha tenido el instinto maternal muy desarrollado. Nos ha dicho en varias ocasiones que le encantaría quedarse embarazada cuanto antes, ya que quiere ser una madre joven. Sin embargo, no está tan segura sobre la idea de casarse, aunque por supuesto que no lo descarta", reveló a la revista Us Weekly una fuente cercana a la que fuera niña prodigio del mundo del espectáculo.

El hermano del expresidente francés Nicolas Sarkozy tiene dos hijos de un matrimonio anterior, Julien (12 años) y Margot (10), con los que Mary-Kate se lleva a la perfección y con los que ya se ha ido preparando para el día en que se decida a tener sus propios retoños, un deseo que se ve intensificado por la estabilidad que le ofrece el hecho de llevar más de tres meses viviendo con Olivier en una amplia y lujosa casa de Nueva York.

"Mary-Kate se ha convertido en una pieza esencial de la vida en casa, ya que no duda en cuidar de los hijos de Olivier como si fueran los suyos propios. Ella sabe que tiene que ganarse el corazón de los niños para que la relación funcione, y por ahora está disfrutando mucho siendo una figura de referencia y autoridad para ellos. Mary-Kate está ayudando a Olivier a ser mejor padre", apuntó el mismo informante.

Por: Bang Showbiz