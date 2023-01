Marta Sánchez: 'Se me da bien equivocarme con los hombres'

Con medio siglo de vida a sus espaldas, a la cantante Marta Sánchez no le hace falta que nadie le explique por qué aún no ha conseguido encontrar a su príncipe azul, ya que ella es la primera en reconocer que su gusto en materia de hombres, y especialmente a la hora de juzgarlos, siempre ha sido pésimo.

"Soy una buenísima ama de casa", explica la intérprete al hablar de sus puntos fuertes en una conversación con el periódico La Voz de Galicia, durante la que también reconoce tras una breve pausa que su mala fortuna en el amor es en gran parte culpa suya: "También se me da bien equivocarme con los hombres".

Uno de esos últimos 'errores' cometidos por la intérprete parece haber sido, según se desprende de sus palabras, el diseñador de interiores Daniel Terán, junto a quien fraguó sus planes de trasladarse hace ya dos años a Miami y con el que compuso buena parte de su último disco. A pesar de que su relación sentimental empezó con mucha fuerza e intensidad, finalmente él la dejó profundamente decepcionada al dejarla "más tirada que una colilla" en una ciudad tan lejos de su hogar.

"Es una historia muy larga", aclara sobre su decisión de trasladarse al otro lado del charco, un relato del que su expareja no sale demasiado bien parada: "Primero porque mi mánager residía aquí y me animó a venir. Y a la pareja que tenía entonces le pareció una idea atractiva. Además, estratégicamente me convenía, porque yo soy una artista de Latinoamérica, que es mi mercado natural. Y también quería cambiar un poco mi vida. Mi pareja me dejó más tirada que una colilla, pero mi hija está contenta con la idea de quedarse aquí".

Del bienestar de su hija Paula (13), fruto de su fallido matrimonio con el empresario Jesús Cabanas, depende precisamente que la artista se anime a regresar a su país natal más tarde o más temprano, visto cómo por el momento la guapa jovencita sigue siendo el único y gran amor de su vida.

"Sí que regresaré, pero todavía no sé cuándo. Depende de mi hija y de mi trabajo. De eso depende continuar allí o no", aseguraba recientemente Marta Sánchez a la revista Diez Minutos.