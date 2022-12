Marta Sánchez se despide de su mentor musical en Instagram

La cantante Marta Sánchez se ha despedido con un emotivo mensaje en las redes sociales del que fuera productor del mítico grupo Olé, Olé, Jorge Álvarez (83), a quien consideraba su "mentor y maestro".

"Ayer se fue a descansar mi mentor, mi descubridor y mi primer maestro. Fue el primero en creer en mí; el primero en hacerme entender que solo con el trabajo del día a día encontraría el éxito; el primero en enseñarme, a base de lágrimas, las reglas del juego por mi propio bien; el primero que me dijo que cantar es hacer sentir... Muchos desconocen la gran labor de Jorge por la cultura y la música. Querido Jorge, gracias por todo lo vivido y aprendido. Siempre en mi corazón. Descansa en paz y, si haces un coro con los ángeles, no les grites demasiado...", escribió Marta en su perfil de Instagram.

Marta siempre tuvo muy presente el criterio de Jorge, que fue su principal impulsor en el terreno profesional en sus primeros años de carrera. De hecho, fue él quien le aconsejó que no asistiera al homenaje tras la muerte de Juan Tarodo, exbatería del grupo y exnovio de Marta, lo que la convirtió en objeto de duras críticas tanto por parte del público como de sus antiguos compañeros.

"Jorge Álvarez, la persona que más quería a Juan Tarodo, me dijo que no participase. Al final no participé porque no me creí los intereses que había, porque no me gustó la canción del todo y porque no se me presentó un plan concreto del proyecto", comentó Marta en su entrevista en el 'Chester' de Risto Mejide.

Por Bang ShowBiz