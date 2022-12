Marta Sánchez pone en una situación comprometida a Mónica Naranjo

La sinceridad de la que hizo gala Marta Sánchez en su entrevista del pasado domingo en el programa 'Viajando con Chester' de la cadena Cuatro parece haber tenido repercusiones para alguien más que la propia cantante, ya que muchos quisieron atribuir a Mónica Naranjo el papel de la "amiga que le dio la espalda" cuando se vio envuelta en una fuerte polémica con los funcionarios del estado español, algo que ambas se han apresurado a desmentir.

"La amiga a la que me refería en 'Viajando con Chester' no es cantante, espero que así se termine el jueguecito de las adivinanzas", escribió Marta en su cuenta de Twitter después de que la propia Mónica hiciera lo propio en su perfil de la red social: "Siento chafar el morbito, no soy la supuesta amiga que Risto Mejide sugiere a Marta. Por cierto, gran entrevista a mi amiga".

Estas aclaraciones que se han visto obligadas a realizar las dos artistas llegan después de que Marta confesara que una de sus amigas más cercanas decidió poner cierta distancia entre ambas para proteger su imagen pública después del polémico encontronazo que protagonizó con un grupo de funcionarios que se manifestaban en la madrileña calle Serrano en 2012.

"Me afectó, lo pasé muy mal. Iba a pasar el verano con una amiga mía que se dedica también a este mundo, y me dijo que finalmente prefería que no compartiéramos el verano porque había dicho una cosa que a lo mejor a ella la perjudicaba", explicó Marta durante su charla con el polémico Risto Mejide.

Pero Marta no se conformó con hacer confesiones sobre su propia vida, sino que quiso ir más lejos asegurando que Carlos Baute -junto a quien protagonizó el exitoso dueto 'Colgando en tus manos'- es una persona con dos caras.

"Con Baute me llevo bien, es un ser muy diplomático. Es un chico que tiene muchas armas para quedar bien con todo el mundo y ser muy simpático. Hace muy bien su papel. Sabe lo que quiere, dónde quiere llegar, y va a por ello. Es muy lícito", declaró.