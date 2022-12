Marta Sánchez: 'Miami me ofrece una gran oportunidad laboral'

Desde que decidiera abandonar España para instalarse una temporada al otro lado del Atlántico, concretamente en Miami (Florida), la cantante Marta Sánchez había mantenido un silencio sepulcral sobre las causas de una mudanza que, sin embargo, no impidió a algunos comentaristas vincularla al supuesto desengaño amoroso que habría vivido con el interiorista Daniel Terán.

Para desterrar las habladurías y explicar debidamente sus razones, la artista madrileña no ha dudado ahora en dejar claro que su traslado solo se explica con su deseo de mejorar personal y profesionalmente, un proceso de transformación que por supuesto afronta junto a la persona que ha venido ocupando su corazón durante los últimos ocho meses.

"Simplemente estoy aprovechando un momento crucial para crecer en mi vida personal y, sobre todo, en lo referente al plano artístico. Era una oportunidad irrepetible que no podía desaprovechar, ya que me conviene y me apetece mucho. Estaré allí por lo menos un año entero, aunque nunca se sabe lo que puede pasar en los próximos meses", aseguró la reina del pop español a la revista ¡Hola!, haciendo hincapié en la idea de que no está sola y de que su pareja es su principal apoyo ante los meses de duro trabajo que le esperan en Estados Unidos.

La veterana intérprete tampoco oculta su sorpresa ante el revuelo que causó en la opinión pública su decisión de probar fortuna en Florida y dejar de lado la apacible existencia de la que disfrutaba en España, ya que esta no es la primera vez que Marta se instala unos meses en Estados Unidos -ya lo hizo a finales de los 90 para grabar un disco- y además, porque considera que tras 28 años de carrera tiene todo el derecho del mundo a tomar decisiones arriesgadas.

"No sabía que al final tendría que acabar dando explicaciones sobre esto, pero si he decidido emprender una nueva etapa de mi vida es precisamente porque necesito un cambio positivo y enriquecedor en mi vida profesional. Creo que, después de 28 años sin parar de trabajar, me merecía cambiar de aires y hacer un poco lo que me diera la gana. Ya no tengo nada que perder y, por el contrario, mucho que ganar", aseveró en la misma conversación.