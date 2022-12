Marta Sánchez: 'Más que una diva me considero un icono para los gays'

Gracias a sus estilismos atrevidos, la cantante Marta Sánchez consiguió ganarse el apodo de la Madonna española y convertirse en un "icono gay" desde el inicio de su carrera, algo de lo que ella se siente extremadamente orgullosa y que intenta agradecer haciendo campaña a favor del colectivo LGBT siempre que tiene ocasión.

"Los gays han sido fieles seguidores de mi trayectoria profesional, fans incondicionales de mi música y mis canciones. Más que considerarme una diva gay creo que soy un icono para ellos. Eso me llena de orgullo y agradecimiento hacia este colectivo, donde tengo grandes amigos. Y considero que miro por el sector. Creo que el ser tan femenina es uno de los motivos principales [de mi éxito]", declara la intérprete en una entrevista al portal Gay Ragap.

A nivel personal, lo único que le queda pendiente ahora a Marta es encontrar la estabilidad en el terreno sentimental tras poner punto final hace unos meses a su relación con el diseñador de interiores Daniel Terán, para lo que ya ha comenzado la búsqueda de un "hombre bueno" que sepa comprenderla.

"Sí, claro que tengo ganas [de volverme a enamorar]. ¿Yo sin amor? ¿Estás loco perdido? Yo tengo buen gusto para los hombres, aunque a veces patino bastante. Busco un hombre que me quiera como soy y que no me quiera cambiar", confesaba Marta al periódico El Mundo.