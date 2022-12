Mark Wahlberg reniega de su pasado como modelo de ropa interior

El actor estadounidense no parece estar deseando que llegue el momento en que sus cuatro hijos --Ella (9), Michael (7), Brendan (4) y Grace (3), fruto de su matrimonio con Rhea Durham-- comiencen a preguntarle cosas sobre su breve pasado como modelo de ropa interior.

"La campaña publicitaria de ropa interior que hice para Calvin Klein con Kate Moss no fue lo mejor, viéndolo con perspectiva, pero en ese momento hizo que muchas chicas se fijaran en mí. Explicar eso a mis hijos, además de mi carrera como rapero, va a resultar embarazoso", aseguró Mark Wahlberg al suplemento Event del diario Mail on Sunday.

Pero Wahlberg no solo se arrepiente de su pasado musical o de modelo sino que no tiene reparos en confesar su desencanto con algunas de las películas en las que ha participado, que no alcanzaron las expectativas creadas.

"[Mi principal decepción] serían las películas que por la razón que fuera no funcionaron. 'La verdad sobre Charlie' no fue muy bien. Pero significó que pudiera trabajar con Jonathan Demme.

Lo mismo ocurrió con Tim Burton y 'El planeta de los simios'. Aunque tras esas dos películas tomé la decisión de aceptar papeles en los que realmente creyera, en lugar de hacerlo exclusivamente porque hubiera alguien con el que quisiera trabajar", añadió el actor.

Fuente: Bang Showbiz