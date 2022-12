Mark Wahlberg no merece ser perdonado por sus agresiones, según su exguardaespaldas

El actor Mark Wahlberg -quien golpeó en el pasado a un hombre con un palo en la cabeza y propinó un puñetazo a otro- está buscando que sus delitos le sean perdonados, a pesar de que su exguardaespaldas, Leonard Taylor, quien también acusó a Wahlberg de haberle agredido en 2001, considera que el intérprete no merece clemencia.

"No ha cambiado su modo de actuar, lo que pasa es que ahora tiene dinero para encubrir sus faltas. Puedes sacar a Mark del parque de caravanas, pero no puedes sacar el parque de caravanas de Mark", reveló Taylor al periódico New York Post.

En su denuncia acusa al intérprete de haberle golpeado en la cara y haberle mordido un brazo, y aunque finalmente decidió dejarlo pasar, sigue manteniendo que Mark posee un fuerte temperamento.

"A Mark le gusta decir cosas que considero inapropiadas. En un minuto se está riendo y al siguiente te mira con ojos de ira. Pasa de un extremo al otro con mucha rapidez. No hay término medio en él", señaló.

La semana pasada Johnny Trinh, quien fue agredido por el actor en 1988, pidió que el actor obtenga el perdón.

"Me gustaría que fuese perdonado. El delito no debería pesar sobre él más tiempo. Ya pagó por sus crímenes cuando estuvo en la cárcel. No digo que no me hiciera daño cuando me golpeó, pero fue hace mucho tiempo", revelaba Trinh al Daily Mail.