Mark Wahlberg evita escenas de sexo

A pesar de la descarada imagen que cultivó en sus años como modelo de Calvin Klein, Mark Wahlberg quiere huir ahora de toda referencia amorosa que tenga lugar en la gran pantalla y no en la intimidad de su casa.

Como asegura el mismo actor, su mujer Rhea Durham se pone muy nerviosa cada vez que su famoso marido debe afrontar una secuencia en la que se vea obligado a acercarse en exceso a una mujer, lo que explica que el guapo artista se sienta aliviado al interpretar a un fracasado sentimental en la cinta de acción 'Dos pistolas'.

"Me encanta mi personaje en la película, porque es el típico conquistador al que le encantan las mujeres y que no puede evitar flirtear con cualquier chica que se le acerque. Pero lo mejor de todo es que nunca es capaz de conseguir lo que quiere y acaba siendo rechazado por todas, algo que me hace sentir genial porque así tengo a mi mujer mucho más tranquila. Obviamente, no le hace mucha gracia verme enfrente de una mujer desnuda, o en actitud cariñosa con alguien que no sea ella", bromeó Mark en conversación con la revista Heat.

En la divertida comedia de acción que protagoniza junto al oscarizado Denzel Washington, el exmodelo no tiene la oportunidad de exhibir ante el mundo el atlético torso que le catapultó a la fama en la década de los 90, mientras que su compañero de reparto sí que protagoniza alguna que otra escena en la que revela su físico de forma explícita. Ante el cambio de roles que su nueva película les ha obligado a tomar, Mark solo puede lamentarse de que haya pasado tantas horas en el gimnasio para, finalmente, quedarse con la camiseta puesta durante la hora y media de metraje.

"Yo ya tenía el aceite preparado para esparcirlo por todo mi cuerpo, pero al final nadie me pidió que me quitara la camiseta. Me sorprendió que fuera Denzel (Washington) al que le pidieran presumir de anatomía, creo que me puse un poco celoso de que no quisieran contar conmigo para esto", comentó el intérprete en tono jocoso.

Por: Bang Showbiz