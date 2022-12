Mark Wahlberg critica a los actores que se 'creen soldados'

El popular ídolo de acción encarna en su nueva película, 'Lone Survivor', a un miembro de las fuerzas de élite del ejército estadounidense que debe atravesar todo un calvario para sobrevivir en medio de un entorno hostil, una intensa trama que le obligó a someterse a una exigente preparación física para experimentar de alguna forma las mismas sensaciones que un soldado de verdad.

Sin embargo, Mark Wahlberg está convencido de que los intérpretes que tratan de proyectar escenas de acción en sus cintas se encuentran a años luz de lo que viven a diario los verdaderos militares, una diferencia abismal en su opinión que, en ciertos casos, es incluso capaz de sacar a la luz toda su ira si alguno de sus compañeros de profesión se pone a alardear de su "entrenamiento militar" para el rodaje de una cinta.

"Odio profundamente a esos actores que se sientan en la silla a chulear de que han estado entrenando con marines SEAL [el cuerpo más especializado del ejército], diciendo que por un momento se sentían como en un escenario de guerra. La verdad es que me pone enfermo tanta arrogancia. Me importa una mier** lo que hayas hecho o no, jamás serás como estos tipos. ¿Cómo co** te atreves a compararte con ellos cuando tú solo eres un actor que se pasa más de tres horas sentado frente al espejo y poniéndose maquillaje?", se desahogó el temperamental actor durante una ronda de preguntas y respuestas que recogió el portal E! News.

En el momento en que se percató de que podría estar perdiendo el control de su discurso ante sus seguidores, el musculoso artista decidió clausurar la rueda de prensa de forma repentina y, tras pedir perdón públicamente por su retahíla de comentarios malsonantes, volvió a incidir en el profundo enfado que le provocan los actores que, a su juicio no son capaces de disimular su exceso de ego.

"Lo siento mucho por tener que soltar toda esta mier** aquí, pero es que me irrita profundamente la gente que se queja de las cuatro heridas que se ha hecho en un rodaje y luego se va tranquilamente a su habitación a comer pollo frito. De verdad que no lo soporto. Buenas noches a todos, creo que ya es hora de terminar con las preguntas", declaró antes de marcharse.

Por: Bang Showbiz