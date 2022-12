Marion Cotillard, en contra del feminismo

La actriz Marion Cotillard, conocida entre otras cosas por protagonizar junto a Michael Fassbender 'Macbeth', no se considera a sí misma una feminista y no está de acuerdo en separar a los hombres de las mujeres.

"Hacer películas nada tiene que ver con el género. No puedes pedir a un presidente de un festival como el de Cannes que tenga cinco películas dirigidas por mujeres y cinco por hombres. Para mí eso no crea igualdad, crea separación. No me calificaría a mí misma de feminista. Tenemos que luchar por los derechos de las mujeres, pero no quiero separar a mujeres de hombres. Ya estamos separados, no estamos hechos de lo mismo y es la diferencia la que crea esta energía en la creación y el amor", asegura la actriz en la revista Porter.

Publicidad

Para Marion hay un peligro muy claro al utilizar el término feminismo.

"A veces en la palabra feminismo hay mucha separación", añade.