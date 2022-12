Mario Lopez quiere ampliar su familia con un tercer hijo

Apenas dos años después de pasar por el altar, el presentador Mario Lopez tiene prisa por aumentar la idílica familia que ha formado junto a su mujer, Courtney Mazza, con un bebé que se sumaría a los dos hijos que ya tiene la pareja: Gia (4) y Dominic (16 meses).

"Bueno, estoy trabajando en ello [tener un tercer hijo]. Con suerte las cosas saldrán bien. Ya veremos, pero me gustaría tener un par de ellos más", anunció el presentador a Life & Style.

Ni siquiera el inquieto carácter de su pequeño Dominic ha conseguido desanimar al matrimonio en sus planes por darle un nuevo hermanito, gracias en parte al hecho de que la actitud tranquila y responsable de su hija mayor compensa, por el momento, el exceso de energía del benjamín de la casa.

"A Dominic le apodamos 'Rompe Ralph' [en referencia a la película de Disney]. Le gusta saltar desde sitios, intentar romper cosas, dar golpes... Gia en cambio es muy protectora con él. Es una hermana mayor maravillosa", explicó la mujer de Mario.

Recientemente Mario reveló en su libro de memorias 'Just Between Us' que estuvo a punto de convertirse en padre durante su adolescencia cuando su novia de aquel entonces se quedó embarazada, aunque finalmente ambos decidieron interrumpir la gestación conscientes de que ninguno de los dos estaba preparado para responsabilizarse de un bebé.

"Ahora mismo podría tener un hijo de 25 años. Es increíble", confesaba recientemente a PEOPLE.