Marilyn Manson se alejó de la música por 'aburrimiento'

El polémico músico Marilyn Manson reconoce que la presión de su fama y el temor a ser encasillado fueron las principales razones para que abandonara la música con el objetivo de probar suerte con otras formas de expresión creativa con las que sorprender al público.

"Me he sentido atrapado, absolutamente. Eso es por lo que quise dejar la música, lo que me llevó a explorar otros caminos, como la pintura y la actuación, aunque en ese momento no fue la única razón. Creo que sencillamente estaba aburrido de todo", explicó al periódico The Guardian.

Sin embargo, el detonante último de que Marilyn decidiera dar un cambio radical a su vida fue la muerte de su madre, Barbara J. Warner, en mayo del año pasado después de una larga batalla con la demencia.

"Siempre he tenido la impresión de que lo que mejor hago es ser un catalizador del cambios. Pero sentía que era yo quien tenía que cambiar. Quiero decir, decidí comprarme una casa. Y eso se me ocurrió justo antes de viajar a Ohio Estados Unidos porque mi madre había muerto. Precisamente el día de la madre, gracias mamá. Creo que esa fue su manera de liberarnos a mi padre y a mí", añadió.

Aunque la relación con su madre siempre estuvo marcada por la tensión, al famoso cantante le queda el consuelo de haber podido reconciliarse finalmente con ella antes de su fallecimiento.

"Hice las paces con ella el año antes, aunque ni siquiera sabía realmente quién era yo", concluyó.

Por: BangShowbiz