Marilyn Manson practica sexo hasta 10 veces al día con la ropa interior puesta

El peculiar cantante Marilyn Manson reconoce ser un eterno tímido que practica sexo con su novia, la fotógrafa Lindsay Usich, a oscuras y con la ropa interior puesta. Pero pese a no querer exhibirse, el ritmo de su vida sexual no es bajo precisamente, hasta el punto de haber llegado a hacer el amor 10 veces en solo un día.

"Soy muy tímido, a pesar de lo que puedas pensar. Y tengo una fobia de que la casa pueda incendiarse, por lo que no quiero estar desnudo", aseguró Manson a la revista Rolling Stone.

El controvertido artista siempre tiene la habitación a la misma temperatura (18ºC), y siempre usa sábanas negras, el mismo color que utiliza en su ropa interior, que de vez en cuando es inspeccionada por su novia para comprobar si le ha sido infiel.

"Tengo una antorcha en casa que muestra si hay esperma sobre cualquier superficie y Lindsay la ha usado en mis calzoncillos para ver si he sido malo cuando he estado fuera. Yo le he dicho que es boba porque podría haberme cambiado de ropa interior pero ella me dice que no, porque nunca me cambio de calzones. Así que le digo: 'Eso es verdad. Buena respuesta. Buena respuesta'", añadió.