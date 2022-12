Mariah Carey acaba llorando en su concierto de Nueva York

La cantante Mariah Carey subió este lunes al escenario del neoyorquino Beacon Theatre para ofrecer el primero de una serie de seis conciertos que ofrecerá en la ciudad durante las fiestas navideñas, si bien el suyo fue un estreno muy accidentado que incluyó más de un percance de vestuario.

La diva de la canción -quien se separó del que ha sido su marido durante los últimos seis años, Nick Cannon, a principios de 2014- eligió para la ocasión un vestido de color rojo y unas impresionantes joyas, pero su sofisticado atuendo sufrió un pequeño contratiempo durante el espectáculo -en el que interpretó el clásico 'All I Want for Christmas Is You'- al perder uno de sus zapatos, por lo que acabó concluyendo su actuación con el tacón de un zapato en una mano y el micrófono en la otra.

Además, Mariah -madre de los gemelos gemelos Moroccan y Monroe (3)- no pudo evitar echarse a llorar al interpretar su famoso sencillo 'Hero'. Sin embargo, sus lágrimas no duraron demasiado, ya que la artista tuvo que interrumpir su actuación cuando su micrófono de petaca se desprendió de su vestido entallado por culpa de su excesiva sudoración.

"¿De verdad? ¡Parad! ¡Lo siento! ¡Corten, corten!", exclamó Mariah a mitad de su famosa canción antes de pedir a un asistente que le colocara de nuevo el aparato, un proceso durante el que aprovechó para bromear con su público y librar de toda culpa a los encargados de sonido: "No es su culpa suya, ¡es por el sudor!".