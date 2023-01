Marc Bartra y Melissa Jiménez disfrutarán de su segunda paternidad en España

Tras casi dos años militando en la disciplina del Borussia de Dortmund, una etapa que le ha llevado a cosechar grandes triunfos deportivos, pero en la que también ha vivido momentos muy duros -como el atentado contra el autobús de su equipo que le dejó herido de gravedad el año pasado-, el futbolista Marc Bartra ha anunciado en sus redes sociales su inminente regreso a España tras confirmarse su fichaje por el Real Betis Balompié.

Al margen de los aspectos puramente deportivos del asunto, lo cierto es que el exfutbolista del FC Barcelona y su esposa Melissa Jiménez no podrían haber escogido un mejor momento para volver a su país natal, ya que además de la oportunidad de estar más cerca de sus respectivas familias, ambos podrán disfrutar ahora de una situación de mayor estabilidad doméstica junto a su pequeña Gala y la segunda hija que viene en camino, como ellos mismos revelaron a principios de año.

"Se cierra una etapa y se abre otra. Ha sido un año y medio intenso, te has entregado por completo y has defendido los colores de tu equipo con orgullo. Ahora seguimos escribiendo nuestra historia, con otros colores y otras vivencias, pero sobre todo con mucha ilusión. Empecemos nuestro nuevo camino juntos, de la mano, como siempre hacemos. Te deseo toda la suerte del mundo, amor, te lo mereces", reza el conmovedor mensaje que le ha dedicado su esposa en su perfil de Instagram.

A diferencia de lo que ocurrió poco después de la llegada de su primogénita, cuando Marc y Melissa se vieron obligados a separarse temporalmente tras la repentina contratación del defensa por el equipo que ahora abandona, los dos enamorados podrán sacar el máximo partido a los primeros meses de vida de su segundo retoño sin trastornos o imprevistos de esa naturaleza.

No obstante, eso no significa que el guapo deportista no esté experimentando en estos momentos toda clase de sentimientos encontrados de cara a este emocionante nuevo capítulo de su carrera profesional, como se desprende del extenso mensaje de despedida y agradecimiento que ha dirigido a sus compañeros y, sobre todo, a los aficionados del club germano en su cuenta de Instagram.

"Gracias a los compañeros que me acogieron y me dieron amor y cariño desde el primer día hasta el último. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí y sobre todo gracias a vosotros, afición. Nunca habría imaginado recibir tanto y tanto cariño de una de las mejores aficiones del mundo. Y por eso me voy feliz, sabiendo que di todo en cada momento y pudimos conseguir y celebrar juntos un título, después de tantos años intentándolo", reza parte de la carta publicada en su espacio personal, en la que admite que su experiencia en Alemania ha sido "intensa" y le ha hecho crecer "como persona y futbolista".

