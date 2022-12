Marc Anthony tiene un talento 'impresionante' como pintor

Si Marc Anthony decide alguna vez retirarse del mundo de la música no tendría problemas para ganarse la vida como pintor, o al menos eso es lo que opina la presentadora Rashel Díaz, quien se quedó francamente impresionada al descubrir el talento con los pinceles del cantante mientras grababan el especial sobre su carrera para el programa 'Detrás de la Fama'.

"Estuvimos en la casa que Marc tiene en La Romana, en Santo Domingo, y consiguió sorprenderme una vez más. Incluso nosotros, que trabajamos en esto, vemos a estos artistas como algo inalcanzable por el gran éxito que tienen. Pero él nos abrió las puertas de su casa, donde también estaba Shannon. Me enseñó su colección de cuadros, porque le encanta el arte. También me mostró algunos cuadros que había pintado él. Y me quedé muy sorprendida, me impresionó lo bien que pinta", declaró la presentadora a Mezcal TV.

En su tiempo libre, además de pintar, Marc también se dedica a recaudar fondos para su fundación Maestro Cares, que trata de mejorar la vida y la educación de los huérfanos en la República Dominicana, algo para lo que ha recurrido a la ayuda de sus hijos: Ryan (11) y Christian (14), fruto de su fallido matrimonio con Dayanara Torres, y de los gemelos Max y Emme (7), a quienes tiene junto a Jennifer Lopez.

"Les he llevado al orfanato. Hemos pasado un fin de semana con los niños y han pensado en formas de mejorar su vida. Por ejemplo, mis hijos mayores proponían organizar una noche de cine si los chicos se portaban bien. Comprobaban lo que hago. Es uno de los puntos a favor, no cuentas con ello, pero ven el ejemplo que les das", aseguraba el artista en la gala 'Changing lives, building dreams' celebrada el pasado mes de febrero en Nueva York.