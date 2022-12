Marc Anthony: 'Soy feo pero encantador'

Tras revelar que fue su sabio padre el que le recomendó explotar su carisma y sus dotes vocales para triunfar en el mundo de la música, el veterano Marc Anthony no duda ahora en presumir abiertamente de los éxitos que acumula tanto en el terreno profesional como en el plano sentimental gracias a sus consejos, admitiendo orgulloso que ser "feo" nunca le ha impedido desplegar abiertamente la confianza que tiene en su talento y en su intensa química con el sexo opuesto.

"Me considero un hombre feo, pero que ha sabido sacar provecho de su encanto personal para triunfar en todo lo que se ha propuesto. Creo que la clave está en que nunca he tenido problemas de autoestima; siempre he tenido una gran seguridad en mí mismo porque, en el fondo, nada tenía que perder cuando decidí embarcarme en la aventura de la música. Con el paso de los años, me he dado cuenta de que soy bueno, en mi trabajo y en la vida cotidiana, y muchas veces en la sencillez y en la honestidad reside el éxito", explicó el cantante portorriqueño a la emisora estadounidense Mix 98.

Publicidad

La escasa importancia que Marc Anthony atribuye a la belleza física y la escasa musculatura que define su imagen pública no han sido nunca óbice para que el artista se haya visto rodeado de atractivas féminas durante las últimas dos décadas, como sus exmujeres Jennifer Lopez y Dayanara Torres, o su actual pareja sentimental, la exuberante modelo Shannon de Lima; un afortunado currículum amoroso que mucho debe a su extrovertida "personalidad".

"Creo que el verdadero magnetismo de un hombre se encuentra en su personalidad y en cada uno de los detalles de su comportamiento, no tanto en aspectos superficiales como la belleza física o lo escultural de su cuerpo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia, ya que nunca he tenido problemas para relacionarme con las mujeres que me han llamado la atención o que directamente me han robado el corazón. Tengo mucho que agradecer a mi padre por ello, porque él era exactamente igual", explicó en la misma entrevista.

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde que el intérprete recibiera las afortunadas enseñanzas de su progenitor, Felipe Muñiz, el exmarido de Jennifer Lopez había asegurado previamente que no pasaba ni un solo día sin que su padre le recordara que debía mantener intacta su humildad pese a su condición de superestrella.

"El otro día le pregunté que si se acordaba de cuando me decía que era muy feo de pequeño. Se me quedó mirando y me dijo: 'Siempre he pensado que los dos somos horriblemente feos y nunca dejaré de pensarlo. Espero que nunca lo olvides'. Fue otra gran lección que recibí de mi padre, ya que me ayuda a mantener los pies en la tierra", confesaba a la revista Men's Fitness.