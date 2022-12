Marc Anthony: 'Esta canción la grabé con una tipa rara que no me cae bien'

La vida de casado no parece haber moderado el espíritu más polémico de Marc Anthony -quien contrajo matrimonio con la modelo Shannon de Lima el pasado mes noviembre-, como ha demostrado al reavivar su antiguo enfrentamiento con la cantante La India (cuyo nombre real es Linda Viera), junto a quien interpretó el famoso dueto 'Vivir lo nuestro' (1994), al definirla como una "tipa rara" que no le cae "demasiado bien" en su concierto de este sábado en Bogotá.

"Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé...", aseguró Marc ante su entregado público según informa la emisora colombiana Tropicana FM.

Publicidad

Estas declaraciones del cantante resultan aún más sorprendentes porque la propia India demostraba hace unos meses que su mala relación con Marc era ya cosa del pasado.

"Lo que hicimos significó algo grande. Conocerlo como artista, conocer su voz... Éramos tan jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. Le pusimos alma y corazón, y en mi corazón siempre va a estar 'Vivir lo nuestro'", declaraba India a la edición portorriqueña del periódico La República.

La eterna disputa entre Marc y la Princesa de la Salsa comenzó tras grabar su famoso dueto, una experiencia que el legendario productor Sergio George comparó en su momento con "tratar de unir a Palestina con Israel", y que no hizo más que empeorar con el paso del tiempo.

"No estoy aquí para ofenderlo a él ni a su familia, pero hace años que no nos hablamos y la gente siempre se va a sentir curiosa", aseguraba ya en 2005 La India en el programa televisivo 'Escándalo TV', donde confesó no descartar la posibilidad de colaborar de nuevo con Marc si este le demostraba haber cambiado de actitud: "Cuando se te bajen los humos y cuando quieras cantarle al pueblo, yo estaré cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande".