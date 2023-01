Mandy Moore podría casarse 'en cualquier momento'

La actriz Mandy Moore , conocida entre otras cosas por su participación en la aclamada comedia 'This Is Us', no ha tenido reparo alguno a la hora de dar algunos detalles sobre su esperada boda con su prometido Taylor Goldsmith, asegurando por un lado que todavía le quedan varios asuntos por resolver antes de tenerlo todo preparado para el gran día y, por el otro, dejando entrever que el esperado enlace podría producirse "en cualquier momento".

"Creo que tenemos una idea general de lo que queremos hacer. Todavía nos queda mucho por organizar, pero como tenemos claro que queremos una boda sencilla y relajada, tampoco es que tengamos que dedicarle demasiado tiempo a los preparativos, o eso es al menos lo que yo me digo a mí misma todo el rato. Sinceramente, creo que podría ocurrir en cualquier momento", ha explicado la intérprete a E! News antes de darle un toque adicional de intriga a la entrevista.

"Quién sabe, quizás no le decimos nada a nadie, nos presentamos en el juzgado y nos dejamos llevar por la situación", ha bromeado.

Otra de las razones que han llevado a muchos a especular con la posibilidad de que el gran día pueda llegar muy pronto reside en el hecho de que Mandy y sus amigas ya han celebrado la correspondiente despedida de soltera, un encuentro informal del que la artista no ha dudado en presumir abiertamente en la misma conversación.

"La verdad es que he escogido una profesión muy curiosa, teniendo en cuenta que nunca me ha gustado ser el centro de atención. Pero el caso es que ya he tenido mi fin de semana de chicas, como yo lo llamo, porque fue más bien una mezcla entre una despedida de soltera propiamente dicha y una fiesta de cumpleaños. Fue todo muy discreto, pero al mismo tiempo fantástico", ha asegurado a los micrófonos del citado medio.

