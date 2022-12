Maluma, el ídolo de cara angelical pero "al tiempo un poco malicioso"

El cantante Maluma se ha metido en problemas en más de una ocasión debido a su carácter extrovertido y directo, que le llevó a declarar sin ir más lejos que la mayoría de las mujeres eran "celosas y egoístas". Sin embargo, él no cree que esta sinceridad desmedida le convierta en mala persona.

"Soy un hombre noble. Tengo un buen corazón, pero al mismo tiempo soy un poco malicioso. Es algo que no puedo esconder", reconoce en una entrevista con el portal Latina.

A pesar de los desengaños que ha sufrido por culpa de las mujeres de su vida, el intérprete todavía no ha renunciado a encontrar a la mujer perfecta que sepa entenderles a él y a su trabajo.

"Busco a alguien que me quiera, que sea guapa por dentro y por fuera, y que me comprenda a mí y a mi carrera", matiza.

Y es que hasta ahora la experiencia de Maluma con el sexo opuesto no ha sido demasiado positiva. De hecho, el joven está convencido de que la mayoría de las mujeres son unas interesadas.

"Hermano, si te digo la verdad, el 80% de las mujeres que he conocido como que son unas chapiadoras [unas interesadas]. Y señoritas, a nosotros los hombres también nos interesa el cariño", aseguraba Maluma en una entrevista en el programa de Joel Santiago de la emisora X 96.3 FM.

Esta opinión poco favorable de las jóvenes de su edad es algo que Maluma ha reiterado en varias ocasiones.

"Yo sé que no solamente me ha pasado a mí. Yo sé que muchos de los hombres que estamos aquí llegamos y le quisimos echar los perros [piropear] a una niña y no nos copió, y después pasó el tiempo y ahora son ellas las que quieren volver y uno que les tiene que decir que no", insistía el intérprete durante una entrevista en el programa 'The Suso's Show' de la cadena Telemedellín.

Bang Showbiz.