Majida Issa fue demandada

Nos enteramos de que hace un par de semanas le llegó a la manager de Majida Issa, Deisy Marroquín, una carta del Teatro Nacional en la que acusaban a la actriz de haber utilizado el nombre de ‘Mujeres a la Plancha’ para un concierto que ella daría el pasado 13 de agosto.

La carta le daba un plazo de 72 horas, no solo para responder por qué había utilizado en la publicidad de su concierto, pues estos derechos son exclusivos del Teatro Nacional, sino que además le cobraban a Majida 200 millones de pesos como indemnización. El abogado de Majida y su mánager contestaron la carta argumentando que ella fue contratada para cantar con el Mariachi de Ricardo Torres y anexaron la publicidad que fue utilizada para el evento, pero además dejaron claro que ella no tiene nada que ver con dicha publicidad, pues esta estuvo a cargo de los organizadores, en este caso la emisora Olímpica. En la respuesta el abogado de la actriz resaltó que Majida es una artista reconocida a nivel nacional e internacional por tanto no necesita favorecerse de esa publicidad, que el recorte que ellos muestran en la carta no lo sustentan con pruebas de que verdaderamente exista o que se haya elaborado por los organizadores.