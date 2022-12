Maisie Williams recuerda cómo fue su primera escena de sexo

La actriz de 18 años Maisie Williams -famosa por su papel en la serie 'Juego de Tronos'- acaba de estrenar la película 'The Falling' en la que interpreta a Lydia Lamont, una chica obsesionada con su mejor amiga y que pierde la virginidad con Kenneth, personaje al que da vida Joe Cole. Esta era la primera ocasión en la que la actriz interpretaba una escena de sexo, pero a pesar de los nervios iniciales, el hecho de que Joe se tomara el tiempo de conocerla antes y le tranquilizarla fue de gran ayuda para ella.

"¡Fue muy incómodo! Pero Joe fue muy sensible con el hecho de que yo nunca hubiera rodado una escena así antes, y fue genial trabajar con alguien que tuviera eso en consideración. Compartimos un par de comidas y alguna charla solo para conocernos el uno al otro, también tuvimos días de ensayo en los que nos dedicamos a conocer a nuestros personajes y a pasar un par de horas juntos. Así que llegué a conocerlo bastante bien y nos llevamos muy bien entre nosotros. Al final valió la pena", confiesa la actriz en la revista Vulture.

Pero no todo fue ingenuidad durante el rodaje, Maisie también tuvo la oportunidad de ofrecer toda su experiencia en la popular serie de televisión para ayudar a sus compañeras de reparto, mucho menos versadas que ella en el arte de actuar.

"Para muchas de las chicas esta era su primera película, así que antes de empezar a rodar tuvimos una buena conversación sobre cómo iba a ser todo en el set. No era por presumir de nada, pero puede asustar un poco si no has estado expuesto antes a eso. La gente te habla y en ocasiones no tienes ni idea sobre qué te están hablando o qué quieren decir. Era importante asegurarse de que todas estaban cómodas, así que respondí a sus respuestas lo mejor que pude. Después, durante el rodaje, todas vivíamos en la misma casa. Compartíamos habitación y cama, por lo que surgían charlas muy sinceras todo el tiempo", añade la actriz.