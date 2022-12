Maggie Gyllenhaal se siente fascinada por los cuerpos desnudos

La actriz Maggie Gyllenhaal -madre de Ramona (8) y Gloria (3) junto a su marido Peter Sarsgaard- reconoce que las escenas de sexo le resultan difíciles de rodar pero eso no quita para que se sienta fascinada por esos momentos íntimos.

"Creo que el sexo en el cine es muy interesante. Es incómodo quitarte la ropa delante de gente que no conoces pero puede ser una oportunidad muy interesante de cara a la interpretación. Tengo 37 años y he tenido dos bebés y ahora estoy muy interesada en la desnudez", ha asegurado a The Hollywood Reporter.

Maggie estuvo conforme con las escenas de sexo que le tocó grabar para la miniserie 'The Honourable Woman' porque quería dar una visión realista del cuerpo de la mujer, aunque no le dejaron hacerlo de la manera "animal" que tenía previsto.

"Nunca he sido la actriz tía buena a la que piden que se desnude en su primer día de trabajo. Nunca se me ha tratado así. Pero en 'The Honourable Woman' mi personaje, Nessa, es tan moderada que quería que el sexo fuera animal. Desafortunadamente se trataba de la BBC [la cadena responsable], por lo que no pudo ser totalmente animal. También quería mostrar cómo es realmente una mujer de mi edad. Me excita mucho más ver cuerpos [reales] como los que yo puedo reconocer", añade.

Por: Bang Showbiz