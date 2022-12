Madonna es criticada por comparar la filtración de su nuevo disco con el 'terrorismo'

La siempre controvertida Madonna se ha convertido en el blanco de duras críticas al protagonizar este miércoles un ataque de rabia en las redes sociales tras la filtración de una edición inacabada de su próximo disco -cuya fecha de estreno está pendiente de ser confirmada para el próximo 2015-, la cual definió como una "violación artística" y una "forma de terrorismo".

"Madonna ha calificado el robo de sus demonios personales como una forma de 'violación' y 'terrorismo'. Su histeria y su ignorancia no conocen límites", aseguró uno de sus seguidores en Twitter, según recopila el periódico Daily Mail.

"Vale, tengo un problema con el hecho de que Madonna haya asegurado que la filtración es una forma de 'terrorismo'. ¿De verdad? Hay gente muriendo. ¡Infórmate!", añadió otro.

La avalancha de críticas se ha producido apenas unas horas después de que la reina del pop publicara tan controvertido mensaje en su cuenta de Instagram, un comentario que ya ha sido retirado.

"¡Esto es una violación artística! Ya se han filtrado algunas de las primeras demos, la mitad de las cuales ni siquiera formarán parte del disco, y la otra mitad ha cambiado y evolucionado. Esto es una forma de terrorismo. ¡Qué mi**da! ¿Por qué la gente quiere destruir el proceso creativo? ¿Por qué robar? ¿Por qué no darme la oportunidad de acabar [el álbum] y dar lo mejor de mí misma", reza el encendido mensaje de Madonna, que también animó a sus fans a no escuchar el material difundido sin su consentimiento: "Gracias por no escucharlo. Gracias por vuestra lealtad".