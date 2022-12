Madonna ataca a su exnovio en una de sus nuevas canciones

A pesar de que se separaron en 2013, el idilio que Madonna mantuvo durante tres años con el bailarín dejó una profunda huella en el corazón de la cantante, que no habría podido evitar dedicarle una canción a su exnovio en su nuevo álbum.

Así, y lejos de lamentarse por su frustrado romance, la letra del tema 'Unapologetic B***h' podría interpretarse como un ataque feroz de la reina del pop a la destreza sexual de Zaibat y como una burla hacia el nuevo estilo de vida al que el bailarín tendrá que adaptarse ahora que no puede permitirse los lujos con los que sí contaba al lado de ella según informa el periódico The Sun.

"Sé que te gustaría que me quedara llorando en casa. Pero eso no va a pasar, y esta es la razón: Cuando lo hacíamos, lo admito, no me quedaba satisfecha. Estoy bebiendo de botellas que no puedes permitirte. Estoy en fiestas en las que no entrarás", canta Madonna en un fragmento de la canción.

El tema, que tiene un ritmo reggae, acaba con una serie de palabras malsonantes y groseras de Madonna contra su exnovio.

"Sabes que nunca conocerás cuánto me costaron tus estupideces, pero que te j**an", concluye.

Aún no se conoce el título que llevará el nuevo álbum de Madonna -el decimotercero de su carrera- pero sí que saldrá a la luz a finales de año, y que sus corrosivas letras también arremeten contra Lady Gaga y Guy Ritchie.

Por: Bang Showbiz