Madonna asegura que Kanye West es ella en versión negra

La cantante cree que Kanye West y ella tienen muchas cosas en común, y una de ellas es que ambos han creado su carrera artística a base de traspasar límites.

"Kanye es la nueva Madonna. Kanye es la Madonna negra", reveló la artista al New York Daily News.

La reina del pop sabe que el marido de Kim Kardashian -que ha participado en su nuevo álbum- también ha reconocido que ambos son artistas similares, pues suelen enfadar y sorprender a la gente con sus excentricidades.

"Nosotros sabemos y reconocemos que tenemos eso en común. Somos compañeros del género 'traspasar'", contó Madonna antes de explicar lo especial que es su nuevo y decimotercer álbum de estudio 'Rebel Heart' -que saldrá a la venta esta semana- pues está lleno de recuerdos de sus amigos y colaboradores que han fallecido a lo largo de su carrera artística.

"Hay muchos recuerdos en este disco. Llevo haciendo esto durante más de tres décadas y muchas veces me siento una superviviente. Veo que muchos de mis colegas, amigos y gente con la que he colaborado ya no están más con nosotros. Eso me hace pensar, y me digo: 'Guau, no puedo creer que haya llegado tan lejos'. Eso fue un catalizador para mí. Hay una mirada hacia atrás [en el álbum], una añoranza del principio de mi carrera cuando estaba rodeada de otros artistas, no solo musicales, sino artistas, artistas, como Keith Haring, Basquiat y Warhol. Fue una época en la que la música pop era más inocente y libre. Echaba de menos ese sentimiento y esa mezcla de mundos diferentes en Nueva York".

Por: Bang Showbiz