'Mad Max: Furia en la Carretera', la gran ganadora en la noche de los Óscar

La película de acción de George Miller protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron, 'Mad Max: Furia en la Carretera', ha sido la gran ganadora de los Óscar este domingo al llevarse a casa seis estatuillas de las diez a las que estaba nominada en las categorías técnicas, incluyendo Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Vestuario.

"Muchas gracias a la Academia de Cine. 'Mad Max' ha sido la película con mejores críticas de 2015. Al público le ha encantado y recibir este galardón esta noche es más de lo que podríamos desear. Hacer esta película requirió muchas agallas y coraje, así que quiero darle las gracias a George Miller, a Doug Mitchell y a todo el equipo que se pasó seis meses en el desierto de Namibia para conseguir unas imágenes maravillosas", aseguró Margaret Sixel, mujer de George Miller, al recoger el galardón a Mejor Montaje.

'Spotlight', la película de Tom McCarthy sobre el equipo de periodistas del Boston Globe que desenmascaró los casos de abusos sexuales a menores de varios sacerdotes de Massachusetts, se hizo con la estatuilla a Mejor Película y Mejor Guion Original, aunque fue la cinta de Alejandro González Iñárritu, 'El Renacido', quien se llevó el Óscar a Mejor Director.

Leonardo DiCaprio consiguió la primera estatuilla de toda su carrera por su papel protagonista en la cinta del mexicano y Brie Larson se llevó a casa el Óscar a Mejor Actriz por su trabajo en 'La habitación'.

Alicia Vikander se hizo con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'La chica danesa'. En la categoría masculina, Mark Rylance protagonizó una de las grandes sorpresas de la noche al arrebatarle el Óscar a Mejor Actor de Reparto a Sylvester Stallone -nominado por su papel de Rocky Balboa en 'Creed: La Leyenda de Rocky'- gracias a su interpretación en 'El puente de los espías'.

El documental sobre la fallecida cantante Amy Winehouse de Asif Kapadia y James Gay-Rees ganó el galardón a Mejor Documental. Además, el tema 'Writing's On The Wall' de la última película de James Bond, 'Spectre', les valió al cantante Sam Smith y al productor Jimmy Napes el Óscar a Mejor Canción Original.

Chris Rock fue el encargado de presentar la 88 edición de los premios de la Academia de Cine, que este año ha estado marcada por las críticas debido a la falta de diversidad en las nominaciones, un tema que el humorista quiso mencionar en el comienzo de la gala.

"¿Es Hollywood racista? Por supuesto que lo es, pero no vamos quemando cruces por ahí. Es un tipo de racismo diferente... Queremos tener las mismas oportunidades, queremos que los actores negros tengan las mismas oportunidades que los blancos. Eso es todo. Leonardo [DiCaprio] consigue al menos un papel bueno cada año. Pero, ¿qué pasa con Jamie Foxx?", afirmó en su discurso de presentación.

Rock también mencionó al actor Will Smith y a su mujer, Jada Pinkett Smith -que anunció el pasado mes de enero que ni su marido ni ella acudirían a la gala como protesta por la falta de diversidad-, apuntando que, en realidad, nadie había invitado a la actriz a la ceremonia ya que actualmente se dedica a hacer televisión y no cine.

"Jada se ha enfadado, ha dicho que no iba a venir. ¿No está haciendo una serie ahora? Que Jada boicotee los Óscar es como si yo decido boicotear las bragas de Rihanna: para empezar, ¡nadie me ha invitado a meterme ahí! Pero es normal que se enfadara porque Will lo hizo muy bien en 'La verdad duele' y no le han nominado. Pero tampoco es justo que le pagaran 20 millones de dólares por hacer 'Wild Wild West', ¿verdad?", remató.

La lista de los ganadores de los Óscar 2016:

Mejor Director: Alejandro González Iñárritu por 'El Renacido'

Mejor Actor: Leonardo DiCaprio por 'El Renacido'

Mejor Actriz: Brie Larson por 'La habitación'

Mejor Actor de reparto: Mark Rylance por 'El puente de espías'

Mejor Actriz de Reparto: Alicia Vikander por 'La chica danesa'

Mejor Fotografía: Emmanuel Lubezki por 'El Renacido'

Mejor Guion Original: 'Spotlight'

Mejor Guión Adaptado: 'La gran apuesta'

Mejor Película Animada: 'Del Revés'

Mejor Cortometraje Animado: 'Historia de un oso'

Mejor Vestuario: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejor Diseño de Producción: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejor Maquillaje y peinado: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejor Edición: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejor Banda Sonora: 'Los odiosos ocho'

Mejor Canción Original: 'Writing's On the Wall' de Jimmy Napes y Sam Smith

Mejor Edición de Sonido: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejor Mezcla de Sonido: 'Mad Max: Furia en la Carretera'

Mejores Efectos Visuales: 'Ex-Machina'

Mejor Película Extranjera: 'Son of Saul'

Mejor Cortometraje documental: 'A Girl in the River: The Price of Forgiveness'

Mejor Largometraje Documental: 'Amy'

Mejor Cortometraje: 'Stutterer'

Por: Bang Showbiz