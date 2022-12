Luis Fonsi y Adamari López entierran el hacha de guerra

Aunque el sonado divorcio protagonizado en 2009 por Luis Fonsi y Adamari López se vio continuado posteriormente por un cruce constante de reproches y acusaciones, en la actualidad el exmatrimonio mantiene una relación que, si bien no ha dejado de ser distante, ya no se caracteriza por la enemistad y la tensión de años pasados. Tanto es así, que la actriz portorriqueña está convencida de que el próximo encuentro de la antigua pareja en la ceremonia de los premios Billboard se verá exenta de incidentes.

"No creo que vayamos a tener ningún problema si nos encontramos durante la gala. Ahora mismo no hay conflictos entre nosotros y, de hecho, le deseo toda la suerte del mundo en su vida y en sus proyectos profesionales. Creo que si tratas de pensar positivamente sobre los demás, algo bueno acabará ocurriendo también en tu vida. En estos tiempos, no tengo miedo de nadie ni siento ningún tipo de rivalidad con quienes han sido parte de mi vida", aseguró Adamari a la edición estadounidense de la revista TV y Novelas.

La guapa artista atribuye a la "profesionalidad" artística que caracteriza a ambos la paz y la calma que reinarán en la ceremonia de premios -que se celebrará el próximo 24 de abril en Miami-, ya que los dos estarán muy ocupados pensando en sus respectivas obligaciones: la esperada actuación que Fonsi ofrecerá junto a David Bisbal y la introducción de un galardón que tendrá a Adamari como presentadora.

"Ante todo somos profesionales, y nuestro principal objetivo es que cada uno cumpla con su labor con la mayor profesionalidad posible. Somos parte de la comunidad artística del mundo latino y, por ello, seguramente vayamos a coincidir en varias ocasiones en los mismos actos. Pero siempre estaremos atentos a nuestros respectivos caminos, que están separados, y mirando hacia delante", añadió.

La actitud conciliadora que exhibe estos días Adamari contrasta con las duras declaraciones que dedicaba a su exmarido el año pasado a través de su controvertida autobiografía 'Viviendo', párrafos en los que narraba la supuesta indiferencia y el desprecio con el que el cantante le habría tratado poco después de superar un cáncer de mama. Al dejar entrever en su libro que su posterior divorcio de Fonsi se explicaba precisamente por el hecho de que ya no le resultaba atractiva como mujer, la actriz recibió días después un rotundo mensaje de su exmarido, pidiéndole que dejara de "atacarle" con mentiras.

"La historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta sino que no es fiel a la verdad. Convenientemente, y como ataque personal, describe a un hombre insensible que abandonó a su esposa tras su lucha por vencer una difícil enfermedad. Yo no soy esa persona y me parece una falta de respeto intolerable a mi integridad como ser humano", aseguraba Luis Fonsi en un comunicado.