Luis Fonsi no tiene afán por casarse con Águeda López

El astro de la música se encuentra en uno de los períodos más felices a nivel personal, gracias a su estable relación con la modelo Águeda López y a las alegrías que le brinda su hija Mikaela, pero al mismo tiempo Luis Fonsi se encuentra inmerso en una intensa etapa de trabajo que le impide planificar el que será uno de los eventos más importantes de su vida futura: su esperada boda con la guapa maniquí española.

"Va a haber boda, eso seguro. Pero estamos en un momento de mucha paz y no corre prisa. Me comprometí a ello porque quiero casarme, eso lo tengo claro. Pero todavía no hay fecha y estamos esperando a que se dé el momento correcto", reveló el extrovertido intérprete al diario portorriqueño El Nuevo Día.

Poco después de terminar la aventura neoyorquina que le llevó a cosechar un gran éxito sobre las tablas del musical 'Forever Tango', Fonsi se vio obligado a renunciar a un merecido descanso y se embarcó en un viaje directo a Colombia para ofrecer allí dos multitudinarios recitales. A pesar del cansancio acumulado en estas semanas frenéticas, el ídolo de la música latina admite con orgullo que el amor que siente por las dos mujeres de su vida le insufla las energías necesarias para continuar y, sobre todo, ejerce una positiva influencia en la calidad artística de sus presentaciones ante el público.

"En mi caso, la pasión y el sentimiento nunca han sido escasos [cuando actúa ante sus seguidores], pero sí te puedo decir que en todo espectáculo soy yo el único que puede comunicarse con el público y el único que puede mirarles directamente a los ojos. El espectáculo y el romanticismo van muy unidos", indicó el entusiasmado intérprete al mismo medio.

Quien tampoco ha podido disimular su optimismo ante una de las etapas más plenas de su existencia es la propia Águeda López, radiante de felicidad desde que diera a luz a la pequeña Mikaela y, más aún, desde que Fonsi le propusiera matrimonio bajo la luz parisina y ante la majestuosa vista que ofrece la Torre Eiffel.

"Esto es un anillo de compromiso que me dio Fonsi, tras decirme que se quería casar conmigo. Fue en París, en un lugar muy especial para nosotros donde ya habíamos estado, fue perfecto", confesaba la andaluza en el programa televisivo 'Despierta América' a modo de anuncio oficial de su compromiso, pero sin revelar la fecha de un enlace que parece aplazarse hasta el año que viene.



