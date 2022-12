Luis Fonsi desahoga el estrés de la paternidad componiendo canciones

A pesar de que acaba de contraer matrimonio con la diseñadora Águeda López, parece poco probable que al cantante Luis Fonsi le vaya a quedar demasiado tiempo libre para disfrutar de su luna de miel, entre la apretada agenda promocional de su nuevo disco '8' y los constantes cuidados que requiere su hija Mikaela (2). Pero por suerte para la pareja de recién casados, el portorriqueño no es un hombre que se deje sobrepasar fácilmente, gracias en gran parte al infalible método que ha descubierto para desahogar el estrés que en ocasiones le generan sus obligaciones de padre primerizo: componer canciones.

"Me siento más comprometido con mi carrera que nunca. Más emocionado, porque tengo más responsabilidades como artista, como padre y como hombre. Se trata de alcanzar un equilibrio, un balance. Pero claro, mientras te digo esto mi niña está llorando en la planta de abajo... Aunque la verdad es que una situación así también te puede llenar de inspiración, de energía. Y todo eso lo puedes convertir en una canción", declaró Fonsi al suplemento Vos del periódico argentino La Voz.

Publicidad

La naturalidad con la que el intérprete desgrana sus dificultades a la hora de combinar su carrera con la educación de la pequeña Mikaela es la misma que rige su imagen ante los medios, ya que Fonsi siempre ha preferido atenerse a una política de transparencia total en su perfil público. De hecho, el propio cantante quiso anunciar este miércoles su íntimo enlace con Águeda en California, junto al mensaje "qué guapa es mi esposa".

"Soy una persona muy transparente, no sé esconder las cosas. Si estoy alegre no puedo disimularlo. Y si algo me emociona, es probable que no pueda esconder las lágrimas. Pero el público creo que está más interesado en conocer al ser humano detrás del artista. La persona que llora, ríe y comete errores", concluyó.