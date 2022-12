Lucía Villalón desmiente por primera vez su romance con Cristiano Ronaldo

La joven periodista Lucía Villalón ha roto por primera vez su silencio para desmentir su tan comentado romance con el futbolista Cristiano Ronaldo después de que este pusiera punto final a su relación de casi cinco años con la modelo rusa Irina Shayk el pasado mes de enero.

"Con él he tenido una relación estrictamente profesional. Me llevo muy bien con él, igual que me llevo bien con todas las personas con las que he trabajado, sean periodistas, futbolistas o no. Le admiro completamente como futbolista y como persona, por lo que le conozco, es un chico muy normal", aseguró Lucía en la presentación del nuevo formato de retransmisión de la Fórmula 1 en la cadena Antena 3, durante la que reveló que el portugués no se puso en contacto con ella tras saltar la noticia de su supuesto noviazgo: "Tampoco tenía nada que hablar con él, ni él conmigo. Si yo hablaba del tema era darle importancia a un rumor que no tenía ningún sentido".

Según sus propias palabras, ella fue la primera sorprendida cuando la vincularon sentimentalmente con Cristiano a raíz de una fotografía de ambos que ella misma compartió en las redes sociales, lo cual no impidió que se diera cuenta del "marrón" que se le venía encima.

"Me acababa de levantar, vi un mensaje de un compañero y no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Cuando me llamó mi madre no me lo podía creer, estaba agobiadísima porque se juntó con mi participación en Antena 3", reveló la joven, quien reconoce que en el terreno amoroso está "ocupada, feliz y encantada".

Por su parte, a Cristiano no han dejado de salirle nuevas candidatas a ocupar su corazón, siendo la última de ellas la reportera mexicana Vanessa Huppenkothen.