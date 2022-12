Louis Tomlinson se dedicará a su bebé durante el descanso de One Direction

El One Direction Louis Tomlinson quiere centrarse en su próximo papel de padre, espera un bebé junto a la estilista Briana Jungwirth, durante el descanso que la banda tiene previsto tomarse.

"Louis tiene comodidad financiera suficiente para tomarse uno o dos años de descanso y siente que su carrera en solitario puede esperar porque su paternidad es mucho más importante. Está bromeando diciendo que va a vivir su vida indirectamente a través de la carrera en solitario de Harry Styles mientras que la banda está de descanso", asegura una fuente a HollywoodLife.com.

Ayer se conocía que la banda pretende tomarse un mínimo de 12 meses de descanso, aunque se aclaraba al mismo tiempo que la decisión la habían tomado todos de común acuerdo.

"Los chicos llevan juntos cinco años, lo que es un recorrido increíble para una boyband. Sin duda se merecen al menos un año para trabajar en sus propios proyectos. Pero no hay de ninguna manera malos rollos entre ellos y están todos de acuerdo al 100% con la decisión. No es una separación, y todos tienen la intención de volver juntos en el futuro. Pero por ahora es el fin y se van siendo el grupo musical más popular del momento", explicaba un informante al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz