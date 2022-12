Louis Tomlinson pide ayuda a Elton John para salvar su club de fútbol

Tras confirmar que se había hecho con la mayoría de las participaciones del club de fútbol Doncaster Rovers -al que apoya desde su más tierna infancia-, el cantante de One Direction Louis Tomlinson siente la necesidad de verse rodeado de expertos en su intento de reflotar un equipo sacudido con fuerza por la precariedad económica, un hipotético grupo de asistentes entre los que sin duda destacaría la presencia del legendario Elton John.

"Claro que me he planteado pedir consejo a Elton John [en su momento, presidente del Watford FC], pero realmente no sé cómo podría ponerme en contacto con él para hablar de este asunto. Quién sabe, quizá con suerte a través de este mensaje seamos capaces de conseguirlo", aseguró el joven intérprete al periódico The Sun.

Tras recibir un sinfín de críticas a raíz de un vídeo en el que aparecía fumando junto a su compañero Zayn Malik -un cigarro del que se sospecha que contenía marihuana-, Louis Tomlinson está convencido de que su ambicioso proyecto deportivo le servirá para "madurar" y para dejar atrás las polémicas generadas por su comportamiento más infantil.

"Ya no puedo comportarme como un niño y estar todo el día gastando bromas. Voy a centrarme plenamente en la administración de mi club, que ahora es mi gran prioridad. Voy a dedicarle todo el tiempo que sea necesario porque estoy comprometido al máximo y, por supuesto, acudiré a todas las reuniones. Puede sonar extraño, pero ahora soy una persona madura y un hombre de negocios", reveló a la misma publicación.

Aunque es consciente de que la idea de dirigir toda una institución futbolística resultará impactante para muchos de sus seguidores, desde que Louis tomara la decisión de comprar su club no ha dejado de contar con la bendición y el apoyo de todos sus compañeros, por lo que ahora solo sueña con elevar a su equipo a la máxima categoría.

"Les dije que había tomado una decisión sobre el tema y les pregunté si eso suponía algún problema para ellos, pero todos se mostraron muy comprensivos y me apoyaron al cien por cien, especialmente Niall, que está muy emocionado con toda esta aventura. Sé que muchos se sorprenderán de que me haya involucrado en este proyecto, pero espero que los resultados sean favorables y que podamos construir un equipo de fútbol exitoso", añadió.