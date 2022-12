Louis Tomlinson pide a Simon Cowell que pague las facturas de One Direction

El cantante Louis Tomlinson no dudó en asegurar que la discográfica Syco, propiedad del productor musical Simon Cowell y con la que One Direction lanzó su carrera musical, debería pagar las facturas telefónicas de los cinco componentes del grupo -formado también por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne- durante la gira mundial 'Take Me Home'.

"Nuestras facturas telefónicas son ridículas. En ningún momento gastamos cantidades desorbitadas de dinero llamando o mandando mensajes desde cualquier parte del mundo. Mis amigos me llaman esté donde esté y probablemente no sepan que soy yo el que realmente paga el roaming. Simon no muestra ningún interés en pagarlas. Tiene que empezar a ser generoso", confesó Louis en el diario The Sun.



Actualmente el quinteto se encuentra en Australia ofreciendo varios conciertos pertenecientes a su gira mundial y, concretamente esta noche, estarán en el Rod Laver Arena de Melbourne para interpretar sus temas más conocidos.

Por: Bang Showbiz