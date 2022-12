Louis Tomlinson desespera a sus compañeros de One Direction con su desorden

El cantante One Direction Louis Tomlinson no puede más que admitir que él es el más desordenado de todo el grupo, algo que llega a desesperar a sus compañeros, Liam Payne, Harry Styles y Niall Horan cuando se ven obligados a convivir todos juntos en el reducido espacio que ofrece el autobús de sus giras.

"No me importa reconocer que soy increíblemente desordenado. A mí no me preocupa, pero a los chicos llega a molestarles mucho en ocasiones. Creo que lo he heredado de mi madre, ella también es un poco desastre. Aunque seguramente no le gustará que diga eso", confesó la joven estrella en Top of the Pops.

Otra de las manías de Louis que no le convierten precisamente en el compañero de gira ideal es su afición a cambiar de forma inesperada las letras de sus temas en pleno directo, para intentar hacer que Liam, Harry o Niall pierdan el ritmo.

"Cada cierto tiempo, durante un concierto, cambio unas pocas palabras de una canción por algo estúpido y absurdo para confundir a los chicos", explicó el joven, que, puestos a elegir, tiene muy claro quién es su víctima preferida para gastarle bromas: "Creo que Liam, no sé por qué. No es que sea una presa fácil o algo por el estilo. Creo que sencillamente es porque nos gusta bromear al uno con el otro y acaba pagando las consecuencias", concluyó.