Louis Tomlinson agradece las muestras de apoyo tras la muerte de su madre

El cantante Louis Tomlinson, miembro de la popular banda One Direction, vivió hace casi una semana una de las experiencias más dolorosas de su vida con la muerte de su madre Johannah, quien perdió la batalla contra la leucemia que le había sido diagnosticada meses atrás, un duro golpe emocional que sin embargo no le impidió aparecer pocos días después sobre el escenario del famoso concurso televisivo 'Factor X' para presentar su primer sencillo como solista, 'Just Hold On', y cumplir así con la promesa que le hizo a su progenitora antes de que falleciera.

Aunque han pasado ya unos días desde que el nombre del intérprete y el de su madre ocuparan todas las portadas de la prensa británica por tan terribles circunstancias, Louis ha querido dar las gracias una vez más a todos sus seguidores por las condolencias y los mensajes de cariño que ha venido recibiendo desde entonces, haciendo uso de su perfil de Instagram para desvelar también que su gran puesta en escena del pasado sábado no habría sido posible sin su apoyo incondicional.

"Muchas gracias a todos por su respaldo, ha sido increíble", escribió junto a una imagen de su aplaudido número musical, en el que aparece junto al productor y DJ Steve Aoki, corresponsable del bailable sencillo con el que ha lanzado su carrera en solitario.

Poco después de su esperada actuación ante las cámaras, el guapo intérprete -padre del pequeño Freddie (1) junto a la estilista Brianna Jungwirth- también se dirigió a todos los admiradores que atesora en la esfera virtual para hacer balance de una de las semanas más intensas de su vida y expresar lo "afortunado" que se siente al verse arropado por tantas personas en un momento tan difícil de su existencia.

"Ha sido mucho más duro de lo esperado [actuar para todos los espectadores del programa]. Quiero dar las gracias a todos aquellos que me han acompañado estos días y a todos mis fans, que han hecho que mi actuación fuera tan especial. Me siento afortunado de que tanto mi familia, como yo hayamos podido sentir el amor tan de cerca. Mi madre estaría jodi**mente orgullosa de todo esto. Los quiero mucho a todos (siento haber dicho una palabrota, mamá)", escribía en su perfil de Twitter.

Uno de los grandes valedores de Louis, el productor y juez de 'Factor X' Simon Cowell, no tardó en transmitirle todo su afecto y su admiración tan pronto como el artista finalizó su espectáculo en el estadio de Wembley, donde tenía lugar la gala del citado programa, demostrando así que la estrecha relación que les une a ambos no se limita al plano discográfico ni a la lealtad profesional que les ha llevado a trabajar juntos en el primer proyecto en solitario del joven británico.

"Te conozco desde hace seis años ya y por eso tengo algo muy importante que decirte. Te respeto como artista y como persona. Tu madre estaba muy orgullosa de ti y estaba deseando verte actuar esta noche. Afortunadamente te está vigilando desde arriba y has hecho de ella una madre muy feliz", le dirigió durante la emisión del espacio televisivo.