Los pies de Joaquin Phoenix no son los más bonitos

El actor Joaquin Phoenix interpreta al detective Larry 'Doc' Sportello en la comedia romántica 'Inherent Vice', película dirigida por Paul Thomas Anderson, quien bromeó con cómo había sido rodar con el controvertido actor.

"Joaquín es un actor comprometido, ya sabes cómo es. Esto no era algo que demandara un compromiso intenso, como estar en una silla de ruedas durante seis meses, solo requería que no llevara zapatos durante el rodaje. ¡Pero sus jodi*** pies daban asco!", contaba Anderson al periódico Metro.

El filme está basado en la novela del mismo nombre de Thomas Pynchon y aunque Joaquin ya lo había leído, no quiso hacerlo por segunda vez para que la lectura no afectara a su interpretación.

"Pensé que no quería conocer la historia demasiado bien. Me gusta estar algo confundido con lo que está ocurriendo. Pero Paul lo mezclaba todo y me hacía sentir perdido. Me decía: 'No lo sé tío, tendrás que averiguarlo'", explicaba Joaquin. A lo que Paul añadía: "Siempre estábamos con el libro delante tratando de entenderlo".