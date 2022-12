Los pasajeros del avión en el que iba Kate Moss niegan que la modelo provocara un escándalo

Muchos de los compañeros de viaje de Kate Moss en el avión que le llevó de Bodrum (Turquía) a Luton (Inglaterra) quedaron sorprendidos al enterarse de que la policía había acudido para escoltar a la modelo mientras bajaba del aeroplano a petición de los asistentes de cabina, quienes la acusaron de estar siendo "problemática".

"No hubieras sabido que Kate Moss iba en el vuelo. No hubo gritos. En ningún momento fue reprendida por el personal de cabina ni le dijeron que cambiara de actitud. Estoy sorprendido de que llamaran a la policía", contó una pasajero a la revista Us Weekly.

Otros pasajeros escucharon a la maniquí -quien había estado en Turquía celebrando por adelantado el 50 cumpleaños de su amiga la actriz Sadie Frost- quejándose mientras esperaba sus maletas. "¡Han tratado de detenerme!", decía.

Aunque Kate no ha dicho nada sobre el incidente, la policía de Bedfordshire confirmó en un comunicado que habían sido llamados, pero insistió en que no se produjo ningún arresto.

"Fuimos llamados para ayudar al personal de vuelo a escoltar a una pasajera de un vuelo que llegaba esta tarde a Luton. Los oficiales acudieron y escoltaron a la pasajera fuera del avión. No hubo quejas formales contra ella y no fue arrestada".